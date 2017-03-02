Сотрудники правоохранительных органов во время проведения обыска у координатора Gulagu.net Елены Абдуллаевой признали связь между ее правозащитной деятельностью и происходящими следственными действиями. Об этом сама Абдуллаева рассказала «Новой газете».

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на своей странице в фейсбуке видео обыска, проходившего в квартире Абдуллаевой 28 февраля. Из него следует, что оперуполномоченный Жданов признается, что обыск проводится не в связи с расследованием дела в отношении несовершеннолетнего сына Абдуллаевой Шамиля, а с ее правозащитной деятельностью.

«Самой удивительно, почему у меня не забрали телефон во время съемки. Думаю, они растерялись. Снимать попросил адвокат, мы боялись, что могут что-то подкинуть», — пояснила Абдуллаева «Новой газете».

Правозащитница также сообщила, что ее адвокат уже подал заявление по факту незаконного обыска в Перовский районный суд города Москвы. Предварительно ознакомление с материалами дела в суде назначено на 18 марта.

28 февраля к координатору проекта Gulagu.net и бывшему члену московской Общественной наблюдательной комиссии Елене Абдулаевой пришли с обысками. Формально обыск связывали с заведенным на сына Абдуллаевой уголовного дела. Его обвиняют в краже мобильного телефона.

Изначально дело квалифицировали по статье 158 («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), но затем сменили статью на «грабеж» (161 УК РФ), что придусматривает более серьезное наказание.

Мария Константиниди