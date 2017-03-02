На Украине из-за взрыва в шахте погибли восемь горняков, еще шесть человек получили травмы. Судьба еще 24 горняков остается неизвестной, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынеца, на шахте погибли 11 человек. По сообщению пресс-службы, на шахте работали 172 горняка, на аварийном участке — 34 человека.

Взрыв и обрушение породы произошли днем 2 марта на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» во Львовской области в селе Глухов Сокальского района.

В результате взрыва на горизонте 550 метров в 119-м конвейере произошло обрушение горной породы. Причина обрушения устанавливается.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минэнергоугля Украины и ГСЧС. Об инциденте доложили президенту Украины Петру Порошенко.