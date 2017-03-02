Президент России Владимир Путин наградил 12 менеджеров компании «Роснефть» орденами и медалями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награды вручены с формулировкой: «за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Так, орден Александра Невского получил глава Газпромбанка и член совета директоров «Роснефти» Андрей Акимов. Орден Почета — финдиректор компании Петр Лазарев, первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, первый вице-президент Павел Федоров и глава Независимой нефтегазовой компании, бывший руководитель «Роснефти» Эдуард Худайнатов.

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» получили директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов, его заместитель Андрей Громадин, а также Павел Балюта, Александр Тавлеев, Андрей Шабалин.

В департаменте по взаимодействию с органами государственной власти и управления такие же награды получили Людмила Балеевских и Елена Завалеева.

Напомним, в 2015 году президент наградил 19 менеджеров «Роснефти», среди которых был и сын главы компании Иван Сечин. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».

Максим Прошкин