Диссовет на базе исторического факультета МГУ, который рассматривал диссертацию главы министерства культуры России Владимира Мединского, закрыли, передает РИА Новости.

«Этого диссовета нет уже. Он закрыт», — пояснил агентству ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он объяснил, что ликвидация связана с созданием собственных диссоветов на базе МГУ.

На сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) размещен приказ от 20 февраля 2017 года о прекращении деятельности диссовета. Его подписал заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников.

Напомним, в апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По мнению Бабицкого, диссертация министра абсурдна и не имеет научной ценности.

«В случае Мединского основная претензия носит содержательный характер: его работа попросту ненаучна, а местами и прямо абсурдна», — заявил Бабицкий.

После этого 24 академика РАН также назвали диссертацию Мединского лженаучной.

Сначала ВАК поручил рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук Уральскому федеральному университету. Однако затем диссертацию отдали на рассмотрение в МГУ.

Мединский говорил, что готов публично отстаивать свою позицию на заседании диссовета МГУ.

«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», — сказал министр.

В начале февраля диссертационный совет МГУ отказался рассматривать по существу диссертацию Мединского. После этого Бабицкий обратился в ВАК с требованием признать недействительным это решение.

Диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» Владимир Мединский защитил в 2011 году.

Подготовила Юлия Суханова