Приволжское следственное управление на ­транспорте Следственного комитета провело проверку из-за неоказания помощи паралимпийцу при спуске с пассажирского самолета. Речь идет о чемпионе по легкой атлетике Замире Шкахове, которому пришлось спускаться по трапу на руках, сообщает СК.

Инцидент произошел 28 февраля. Самолет, на борту которого находились пять паралимпийцев, приземлился в Чебоксарах вечером. В СК утверждают, что паралимпиец Шкахов сам спустился по трапу самолета, потому что аэропорт не был оборудован специальным механизмом. Остальных спортсменов перенесли на руках работники аэропорта, уточняют в ведомстве.

Следственный комитет намерен проверить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сотрудников полиции и работников аэропорта. Кроме того, СК вынесет представление в адрес руководства аэропорта, «в котором будет указано на необходимость установки специальных трапов для спуска людей с ограниченными способностями».

Пресс-секретарь аэропорта Ирина Нинаева заявила «Новой газете», что всем паралимпийцам предложили помощь, а Шкахов сам от нее отказался.

«Он отказался принять помощь сотрудников, потребовав амбулифт. (специальная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета для людей с ограниченными физическими возможностями — ред.). Все члены команды воспользовались помощью, только он один напрочь отказался. Администрация пошла его уговаривать. Но он кричал, чтобы к нему никто не прикасался, и начал спускаться сам. Мы позвонили во Внуково, где нам сообщили, что часом ранее его таким же образом на руках поднимали на трап самолета. Мне лично не понятно, почему он так себя повел. Мы вообще думаем, что это преднамеренная ситуация, чтобы подорвать наше положение», — заявила пресс-секретарь аэропорта Чебоксар.

По словам Нинаевой, аэропорт в Чебоксарах не имеет средств для покупки амбулифта, который стоит около 12 миллионов рублей. Однако предприятие, по рекомендации Росавиации, данной руководству аэропорта осенью 2016 года, все же планирует обновить парк техники к лету 2017.

«Заминку» с транспортировкой паралимпийцев при этом объяснили тем, что авиакомпания «ЮТэйр» не предупредила аэропорт о нахождении на борту людей с ограниченными возможностями.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) случай с паралимпийцами в Чебоксарах назвали «возмутительным» и «дискриминационным по отношению к маломобильным группам граждан». По мнению ОНФ, необходимо провести тщательное служебное расследование по факту инцидента, а Минтранс и Росавиация должны проверить, насколько должностные лица аэропортов готовы к оказанию помощи инвалидам.

Со 2 по 4 марта в Чебоксарах проходят Кубок России и первенство России по легкой атлетике среди лиц с пораженным опорно-двигательным аппаратом.

Замир Шкахов входит в резервный состав сборной России по легкой атлетике, в 2016 он стал чемпионом России по легкой атлетики.

Андрей Дубровский