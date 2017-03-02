Обыски в управлении образования Волгодонска связаны с возбуждением уголовного дела против его экс-главы Анны Пустошкиной из-за организации детского питания в школах и детсадах города, сообщил «Новой газете» источник, хорошо знакомый с ситуацией. О возбуждении дела также сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По словам источников, дело возбуждено Седьмым следственным управлением (г. Ростов-на-Дону) ГСУ СК России по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст.285 УК РФ).

Напомним, утром 2 марта сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в управление образования Волгодонска.

По данным «Новой», обыски также прошли дома у пяти сотрудников управления. Об этом сообщил и источник РИА Новости. «Обыски также проводятся по пяти адресам, где проживают сотрудники управления», — сказал он.

Анну Пустошкину уволили с должности главы управления образования Волгодонска в середине февраля. Это произошло после проверки городской Контрольно-счетной палаты (КСП).

Проверка показала, что после отмены электронных аукционов закупки были сделаны у единственного поставщика, а сумма потенциальной экономии по 817 договорам на поставку детского питания могла бы составить около 35 млн рублей.

В ходе проверки также установили, что в образовательных учреждениях уменьшили размеры порций, а из детского меню исчезли фрукты и кондитерские изделия.

Расследованием дела также занимается прокуратура Волгодонска.