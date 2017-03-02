Пост директора, отвечающего в Белом доме за отношения с Европой и Россией, может занять научный сотрудник Брукингского института Фиона Хилл, сообщает в четверг американское издание Foreign Policy.

По информации издания, предложение Хилл поступило от Кейта Келлога, временно занимавшего должность советника Трампа по вопросам нацбезопаности после отставки Майкла Флинна. Решение пригласить Хилл, которая известная критикой российского руководства, вероятнее всего, будет поддержано обеими партиями в Конгрессе, отмечает издание.

Фиона Хилл имеет двойное гражданство — Великобритании и США . Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 год.

В биографии президента России Владимира Путина, изданной Хилл в 2013 году, она предостерегала от недооценки российского лидера, указывая на его способность отыскивать слабости у оппонентов, «отточенную во время работы в КГБ».

Напомним, ранее из-за контактов с представителями России ушел в отставку советник американского президента Майкл Флинн. Ключевым пунктом стали телефонные разговоры с послом России в США Сергеем Кисляком, в которых они обсуждали санкции.

Сам Флинн утверждает, что в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.

Максим Прошкин