Сирийские вооруженные силы при поддержке России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Associated Press подтверждает, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России — ред.) покинуло город.

До последнего момента ситуация в Пальмире оставалась напряженной. Еще в середине февраля в Минобороны фиксировали интенсивное движение грузовых автомобилей боевиков в районе города, что, по мнению аналитиков, свидетельствовало о намерении ИГ доставить взрывчатку в город.

На основании этих данных в российском министерстве сделали вывод, что ИГ собирается нанести максимальный урон древним памятникам Пальмиры.

Известно, что в период с конца декабря прошлого года по начало января боевики разрушили римский амфитеатр и тетрапилон.

В декабре прошлого года «Исламское государство» вернулось в Пальмиру, которая была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.

Тогда стало известно, что боевики ИГ, контролировавшие территорию с мая 2015 года, взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.

Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее пригороды и историческая часть основаны еще во времена Римской империи.

Ольга Просвирова