Шойгу рассказал Путину о возвращении Пальмиры под контроль Сирии
Сирийские вооруженные силы при поддержке России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.
Associated Press подтверждает, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России — ред.) покинуло город.
До последнего момента ситуация в Пальмире оставалась напряженной. Еще в середине февраля в Минобороны фиксировали интенсивное движение грузовых автомобилей боевиков в районе города, что, по мнению аналитиков, свидетельствовало о намерении ИГ доставить взрывчатку в город.
На основании этих данных в российском министерстве сделали вывод, что ИГ собирается нанести максимальный урон древним памятникам Пальмиры.
Известно, что в период с конца декабря прошлого года по начало января боевики разрушили римский амфитеатр и тетрапилон.
В декабре прошлого года «Исламское государство» вернулось в Пальмиру, которая была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.
Тогда стало известно, что боевики ИГ, контролировавшие территорию с мая 2015 года, взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.
Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее пригороды и историческая часть основаны еще во времена Римской империи.
Ольга Просвирова