Верховный суд отклонил иск партии «Парнас» к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отмене результатов прошедших выборов в Госдуму, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь партии Алла Полищук.

«ЦИК продолжает настаивать на том, что они все проверки по регионам провели до того, как объявили официальные результаты. Кроме этого, они так трактуют закон о выборах, что в рамках своих полномочий они сделали», — рассказала Полищук.

Иск был подан в январе этого года. Основанием стали «упущения, допущенные ЦИК при утверждении результатов выборов». Партия намеревалась допросить в качестве свидетелей членов ЦИК, а также запросить официальные документы, связанные с установлением результатов выборов в Госдуму.

«Новая газета» представила доказательства фальсификаций на 68 избирательных участках в городском округе Мытищи, а затем обнаружила расхождения в протоколах некоторых избирательных участков в Ногинске и Дагестане и данных из государственной автоматизированной системы «Выборы».

После сравнения данных «Новая», в частности, пришла к выводу, что изменение протоколов на пяти избирательных участках в Ногинске позволило «приписать» «Единой России» почти 900 голосов по выборам в Госдуму и свыше 1 700 голосов по выборам в Мособлдуму.

Выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. На них «Парнас» набрал 0,73% голосов, не получив ни одного мандата.

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