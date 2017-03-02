Генеральный консул России в Египте Рашид Садиков рассказал, что у задержанного в аэропорту Александрии россиянина не было бомбы или ее муляжа, передает РИА Новости.

«С египетской стороны обвинения до сих пор не поступило. Происходит выяснение обстоятельств происшедшего. Взрывного устройства и даже муляжа бомбы у него не было», — сказал Садиков.

По информации ТАСС, в чемодане россиянина обнаружили банку с газированным напитком, провода и микросхемы.

Ранее в четверг СМИ сообщили о задержании в аэропорту египетского города Александрия россиянина, который якобы пронес с собой самодельное взрывное устройство.

Он собирался лететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Александра Копачева