Генконсул рассказал детали задержания россиянина в аэропорту Египта
Генеральный консул России в Египте Рашид Садиков рассказал, что у задержанного в аэропорту Александрии россиянина не было бомбы или ее муляжа, передает РИА Новости.
«С египетской стороны обвинения до сих пор не поступило. Происходит выяснение обстоятельств происшедшего. Взрывного устройства и даже муляжа бомбы у него не было», — сказал Садиков.
По информации ТАСС, в чемодане россиянина обнаружили банку с газированным напитком, провода и микросхемы.
Ранее в четверг СМИ сообщили о задержании в аэропорту египетского города Александрия россиянина, который якобы пронес с собой самодельное взрывное устройство.
Он собирался лететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines.
Александра Копачева