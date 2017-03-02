Социальная сеть Instagram удалила 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности «групп смерти», сообщает Роскомнадзор.

В переписке с руководством Роскомнадзора представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили свою готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации.

«Сообщения о нарушениях, имеющих отношение к суициду и членовредительству, находятся в приоритете у наших команд в Instagram и Facebook. Мы рассматриваем данные сообщения в порядке чрезвычайной срочности и безотлагательно удаляем весь противоправный контент. Наши команды работают по всему миру 24 часа в сутки 7 дней в неделю и проверяют указанный в сообщениях о нарушении контент. Если в нем поощряется рассмотрение пользователями идеи совершения членовредительства или суицида, то такой контент будет удален», — говорится в письме.

На сайте ведомства также сообщают, что с января 2017 года отмечается всплеск активности организаторов суицидальных сообществ в социальных сетях. При этом ведомство зафиксировало перемещение активности из «Вконтакте» в Instagram.

«Новая газета» направила в Instagram официальный запрос.

Ранее сообщалось, что Facebook начал использование искусственного интеллекта для выявления пользователей, которые могут быть склонны к суициду. Он определяет, что пользователь может задумываться о самоубийстве, проанализировав его посты, а также оставленные к ним комментарии. После того как нейросеть определила находящегося в кризисном состоянии человека, его данные отправляют команде исследователей.

Проблема детских суицидов стала активно обсуждаться после публикации расследования «Новой газеты» о «группах смерти» в социальных сетях.

Анастасия Ефимова