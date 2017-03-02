Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального направил заявления в Следственный комитет России (СКР) и администрацию президента с просьбой освободить от должности премьер-министра Дмитрия Медведева и возбудить уголовное дело в отношении генерального директора фонда «Дар» Виктора Давыдова, сообщил «Новой газете» юрист ФБК Иван Жданов.

В заявлениях ФБК, которые имеются в распоряжении редакции, утверждается, что премьер министр Дмитрий Медведев с 2010 года в личных целях пользовался незадекларированной им недвижимостью. Речь идет о земельном участке, расположенном в селе Мансурово Советского района Курской области общей площадью 24 гектара. В заявлении также упоминается земельный участок в селе Эсхо-Садок под Сочи, который находится в аренде Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта.

ФБК попросил управление президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции провести проверку изложенных в заявлении фактов и освободить Медведева от должности в том случае, если они будут подтверждены.

В другом заявлении «Фонд борьбы с коррупцией» обвиняет руководство фонда «Дар» в растрате имущества организации в пользу третьих лиц. Утверждается, что генеральный директор фонда Виктор Давыдов безвозмездно передавал недвижимость в пользование другим фондам. Речь идет об участках в селах Миловка и Эсто-Садок в Ивановской области и Краснодарском крае соответственно.

По информации ФБК, земельные участки, принадлежащие «Дару», безвозмездно использовали фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта и фонд содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава».

«Полагаем, что в действиях генерального директора Фонда "ДАР" Давыдова В.И. содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) по следующим основаниям. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, является преступлением, предусмотренным статьей 160 УК РФ», — говорится в заявлении.

ФБК попросил СК провести проверку и в случае подтверждения признаков состава преступления возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК в отношении Давыдова.

В четверг «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет поместьями, квартирами и элитными яхтами.

В тот же день пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер» и сказала, что комментировать его «бессмысленно».

Андрей Дубровский