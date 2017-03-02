Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении администратора одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по части 3 статьи 30, статьи 110 УК России (доведение до самоубийства несовершеннолетней).

По информации СК, весной 2016 года с аккаунта Филиппа Лиса «ВКонтакте» девушке приходили сообщения с призывом к суициду. Сотрудникам регионального ФСБ удалось предотвратить самоубийство.

Материалы дела передадут в главное следственное управление по Санкт-Петербургу.

Напомним, 15 ноября СК сообщил о задержании в Подмосковье администратора одной из «групп смерти», Филиппа Будейкина. Через день после задержания Октябрьский районный суд Петербурга арестовал«Филиппа Лиса» на два месяца.

По версии следствия, с декабря 2013 года по май 2016 года Будейкин и несколько других фигурантов дела создали восемь закрытых сообществ «ВКонтакте», в которых они пропагандировали суицид и склоняли к самоубийству подростков при помощи интерактивных игр и заданий в чатах.

Позднее ему предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.

Александра Копачева