В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона прошли обыски, сообщает Le Рarisien со ссылкой на источники.

Обыски проводили сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff).

Накануне Франсуа Фийон получил статус обвиняемого по делу о фиктивной работе его жены. Он заявил, что не считает себя виновным и не даст (действующим властям – ред.) совершить «политическое убийство».

Так, кандидат, ранее заявлявший, что откажется от притязаний на Елисейский дворец в случае, если ему будет предъявлено обвинение, не выполнил это обещание.

Фийон потерял статус главного претендента на Елисейский дворец в конце января после публикации в респектабельной сатирической газете Canard enchaîné.

Газета выяснила, что Пенелопа Фийон, жена кандидата, получила в качестве его парламентской помощницы 500 тысяч евро из госбюджета. При этом каких-либо доказательств ее работы журналистам обнаружить не удалось (как впрочем, и следствию в дальнейшем). Еще 100 тысяч Пенелопа получила в качестве литературной советницы журнала Revue des deux Mondes. При этом редактор журнала никогда ее на работе не видел.

Спустя неделю газета Canard enchaîné дополнила информацию: заработок Пенелопы Фийон в парламенте составил не 500 тысяч, а 831 440 евро, а дети Фийона заработали у него в качестве ассистентов 84 тысячи.