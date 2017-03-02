Новым послом Молдавии в России станет советник президента республики Игоря Додона по внешней политике Андрей Негуца, передает ТАСС.

«Я уже говорил, что подпишу указ о назначении посла только в том случае, если кандидат на эту должность будет защищать интересы Республики Молдова. Негуца — опытный дипломат, который соответствует этим критериям, что неоднократно доказал на деле», — сказал Игорь Додон.

По его словам, он обсудил с премьер-министром страны Павлом Филипом назначение 17 послов и отзыв десяти.

Ранее в четверг сообщалось, что причиной отзыва посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша могли стать разногласия между президентом Игорем Додоном и правительством в Кишеневе.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что между Додоном и премьер-министром Молдавии Павлом Филипом состоялось несколько «весьма жестких разговоров» о назначении молдавских дипломатических представителей.

Об отзыве Дмитрия Брагиша стало известно накануне. Официальные причины не назывались.

Дмитрий Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с ноября 2015 года.

Александра Копачева