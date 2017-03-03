Вице-президент США Макс Пенс использовал личную электронную почту во время работы на посту губернатора Индианы, пишут The Indianapolis Star и USA Today.

Сообщается, что почтовый ящик Пенса был взломан хакерами. В переписке нашли обсуждение вопросов национальной безопасности, в частности, в одном из писем советник Пенса сообщил ему о требовании ФБР задержать нескольких человек по подозрению в терроризме.

Представитель Пенса в Вашингтоне в письменном комментарии The Indianapolis заявил, что «в качестве губернатора господин Пенс полностью следовал требованиям Индианы по вопросам использования электронной почты и сохранения материалов».

Издачние отмечает, что законы штата не запрещают чиновникам использовать личную электронную почту.

Ранее в незаконном использовании личной электронной почты для переписки о вопросах государственной важности обвинили кандидата в президенты США и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В ходе ее предвыборной кампании ФБР дважды начинало расследование по этому делу, однако обвинения Клинтон так и не были предъявлены.