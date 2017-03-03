Упомянутый Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев отверг связь некоммерческих проектов, которыми он руководит, с премьер-министром России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление Елисеева.

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», — говорится в заявлении Елисеева.

Ранее аналогичное высказывание сделала пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова. Она заявила, что не видит смысла комментировать расследование ФБК в отношении Медведева из-за его предвыборного пропагандистского характера.

Елисеев также отметил, что коммерческие и некоммерческие организации, в которых он выступает «акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью» в его интересах либо в благотворительных целях.

«Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны», — подчеркивает однокурсник Медведева.

Елисеев является председателем наблюдательного совета фонда «Дар», Фонда поддержки социально-значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 году занимает супруга премьера Светлана Медведева.

ФБК 2 марта опубликовал расследование, утверждающее, что Илья Елисеев, связанные с ним фонды «Дар» и «Соцгоспроект» действуют в интересах Медведева, а также обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о нарушениях в этих фондах.

Кроме этого, ФБК направил заявления в Следственный комитет России (СКР) и администрацию президента с просьбой освободить от должности премьер-министра Дмитрия Медведева и возбудить уголовное дело в отношении генерального директора фонда «Дар» Виктора Давыдова.

Итальянская компания Fattoria della Aiola, которая владеет виноградниками и производством вина в Тоскане, также отвергла связь Медведевым, сообщает RNS со ссылкой на заявление маркетинг-менеджера компании Дарьи Ивлевой.

«Насколько я знаю, никаких связей нет», — сказала она, отметив, что в компании впервые слышат и о публикации ФБК, в которой говорится о подобных связях.

В расследовании ФБК говорится, что Fattoria della Aiola в 2012 году купила офшор Furcina LTD, который фонд связывает с Дмитрием Медведевым.