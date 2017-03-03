Центробанк с 3 марта отозвал лицензии у «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка», сообщается на сайте регулятора.

«Татфондбанк» и «Интехбанк» прекратили обслуживание клиентов в декабре прошлого года с разницей в несколько дней. ЦБ ввел временную администрацию в «Татфондбанке» и мораторий на три месяца на удовлетворение требований его кредиторов.

В «Интехбанке» работа временной администрации в лице АСВ, которая работала с 23 декабря, прекращается. В организации вводится новая временная администрация — до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Накануне в Подмосковье задержали заместителя председателя правления «Татфондбанка» Сергея Мещанова по подозрению в мошенничестве. Его объявили в розыск 18 февраля в рамках расследования дела о деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс». По данным правоохранительных органов, средства «Татфондбанка» были переданы инвестиционной компании «ТФБ Финанс».

Также по этому делу задержаны директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса Рустам Тимербаев. Оба они также занимали должности в «Татфондбанке». Кроме этого, был задержан зампредседатель «Татфондбанка» Вадим Мерзляков.

26 февраля порядка 250 вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» вышли на санкционированный властями митинг в Казани.

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценивает размер выплат клиентам «Татфондбанка» в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности Татфондбанка на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб.

«Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Он также является вторым по величине банком Татарстана. По величине активов «Интехбанк» на 1 января занимал 130-е место в банковской системе России.