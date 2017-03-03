Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил на неопределенный срок и оштрафовал на 250 тысяч долларов россиянина Александра Поветкина, провалившего допинг-тест на мельдний, на неопределенный срок, сообщили в организации.

Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год. Если все допинг-тесты окажутся «чистыми», совет рассмотрит возможность снятия дисквалификации со спортсмена, при этом он продолжит сдавать пробы в рамках индивидуального протокола.

Кроме того, WBC дал Поветкину возможность представить «дополнительные доказательства» относительно его положительной допинг-пробы на запрещенный препарат остарин.

13 февраля суд присяжных США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его внесения в список запрещенных препаратов.

Ранее глава Минспорта Павел Колобков призвал наказать боксера в случае подтверждения приема допинга.

В декабре Всемирный боксерский совет отменил бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Тогда в пробе Поветкина обнаружили остарин.

Подобный случай произошел с Поветкиным в мае. Тогда накануне титульного боя за звание чемпиона мира с американцем Деонтеем Уайлдером он сдал положительный тест на мельдоний.

Сам боксер заявлял, что применял препарат только в период до 1 января 2016 года, когда он еще не был запрещен. Поветкин выразил готовность доказывать свою невиновность и отметил, что не планирует завершать карьеру из-за обнаружения запрещенного вещества.