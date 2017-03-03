Полиция Малайзии в пятницу освободила гражданина Северной Кореи Ли Чжон Чхоля, подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщают агентства AFP и Reuters.

«Мы считаем, что Чжон Чхоль причастен к убийству сводного брата, но к сожалению, у нас недостаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения», — сообщил агентству начальник полиции Халид Абу Бакар.

Теперь Чхоля доставят в иммиграционный офис, после чего депортируют на родину.

Ли Чжон Чхоль, сообщает AFP, был одним из восьми подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама. Помимо него задержали гражданок Вьетнама и Индонезии, а также близкого знакомого одной из них, гражданина Малайзии.

Власти Малайзии уже предъявили гражданкам Вьетнама и Индонезии официальные обвинения. Если суд признает девушек виновными в убийстве, их казнят.

Еще четверо северокорейцев покинули Малайзию в день убийства, полиция просит у КНДР их выдачи.

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Напомним, брата главы КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии утром 14 февраля. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, который является компонентом химического оружия.

Подготовила Юлия Репринцева