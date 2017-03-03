Новая газета

В Малайзии освободили задержанного по делу об убийстве Ким Чем Нама

Политика

Полиция Малайзии в пятницу освободила гражданина Северной Кореи Ли Чжон Чхоля, подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщают агентства AFP и Reuters.

«Мы считаем, что Чжон Чхоль причастен к убийству сводного брата, но к сожалению, у нас недостаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения», — сообщил агентству начальник полиции Халид Абу Бакар.

Теперь Чхоля доставят в иммиграционный офис, после чего депортируют на родину.

Ли Чжон Чхоль, сообщает AFP, был одним из восьми подозреваемых по делу об убийстве Ким Чен Нама. Помимо него задержали гражданок Вьетнама и Индонезии, а также близкого знакомого одной из них, гражданина Малайзии. 

Власти Малайзии уже предъявили гражданкам Вьетнама и Индонезии официальные обвинения. Если суд признает девушек виновными в убийстве, их казнят.

Еще четверо северокорейцев покинули Малайзию в день убийства, полиция просит у КНДР их выдачи. 

Напомним, брата главы КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии утром 14 февраля. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, который является компонентом химического оружия. 

Подготовила Юлия Репринцева

Теги:
северная корея, убийство, малайзия

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