Бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж подтвердил, что встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Об этом он заявил в своем интервью телеканалу MSNBC.

«Я не буду отрицать, что я с ним общался. Но я никогда не встречался с ним где-нибудь за пределами Кливленда», — сказал Пейдж, имея в виду встречу на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года.

Вместе с тем, Пейжд отказался подробно рассказать содержание разговора с Кисляком, подчеркнув, что уважает правила конфиденциальности «в правительстве и за его пределами».

Ранее The Washington Post рассказала о контактах генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом. По информации издания, встречи прошли в прошлом году, когда Сэшнс еще был сенатором Конгресса от штата Алабама. Сам Сешнс заявил, что встреча с Кисляком, из-за которой демократы добиваются его отставки, была для него «полезной».

Напомним, ранее из-за контактов с представителями России ушел в отставку советник американского президента Майкл Флинн. Ключевым пунктом стали телефонные разговоры с Сергеем Кисляком, в которых они обсуждали санкции.

По словам Флинна, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.

Минеева Юлия