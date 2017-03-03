За последние три года из России за рубеж вывели около 1 трлн рублей. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, передает RNS.

Он отметил, что Совет безопасности давал поручения Центробанку, Федеральной таможенной службе и другим ведомствам внести необходимые изменения в законодательство.

«Вы должны проявить настойчивость, инициативу, чтобы такая лазейка, которая позволяет безнаказанно выводить деньги за рубеж, — ведь это, как правило, будем говорить, бандитские, незаконные деньги, — была закрыта», — подчеркнул Штогрин.

Ранее СМИ писали о появлении защищенной законом схемы отмывания денег, благодаря которой за 2016 год из России было выведено более 16 млрд рублей. Суть схемы состоит в том, что два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются взыскать долг через третейские суды. Нерезидент выступает в качестве истца, который требует погасить задолженность, а резидент-ответчик соглашается с этим требованием.

После этого нерезидент общается в Федеральную службу судебных приставов, которая открывает исполнительное производство, а затем денежные средства со счета должника списываются на счет ФСПП и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.

Минеева Юлия