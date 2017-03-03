Следственный комитет попросил суд заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Представитель Басманного суда Юнона Царева рассказала «Новой газете», что ранее в пятницу в суд поступило ходатайство «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно». Заседание пройдет в 15:00.

Ранее в феврале СК объявил Вороненкова в федеральный розыск. Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков покинул Россию после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненков получил гражданство Украины. По его словам, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.