Представители социальной сети Instagram объяснили принцип удаления суицидального контента.

«Если мы получаем заявку о подобного рода контенте, мы максимально оперативно проверяем его. Наша техническая служба поддержки, работающая 24/7, в кратчайшие сроки удаляет посты, если в них содержится информация, побуждающая к самоубийству или нанесению себе увечий», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе сервиса.

В случае удаления контента пользователю приходит уведомление, в котором говорится, что пост был удален из-за нарушений правил сообщества.

И хотя представители Instagram отказались прокомментировать частные случаи, в компании подчеркнули, что «не приемлют контент, который побуждает людей к нанесению себе увечий».

Так в Instagram отреагировали на сообщение Роскомнадзора о том, что руководство соцсети удалило 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности «групп смерти». Российское ведомство отметило, что Facebook, управляющий Instagram, подтвердил, что готов оперативно противодействовать распространению такой информации.

Всплеск активности организаторов суицидальных сообществ в Instagram начали отмечать сравнительно недавно — в начале февраля. Изначально подобные сообщения распространялись через «ВКонтакте».

Проблема детских суицидов начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». С тех пор в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства. Один из администраторов «групп смерти» — Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, — является фигурантом сразу нескольких дел и находится под арестом в Санкт-Петербурге.