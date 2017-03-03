Инициативная группа граждан, выступающая против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, подала новый иск к комитету имущественных отношений города (КИО) о незаконности этого решения. Об этом «Новой газете» рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

По его словам, иск подан в Смольнинский районный суд.

«Этот иск немного отличается от того, что мы до этого подавали в Василеостровский суд. Но он полностью дублирует иск Сергея Бакешина, который Смольненский суд уже принял к рассмотрению. Мы надеемся, что наш иск также примут и объединят в единое производство. Суть иска аналогичная: мы утверждаем, что распоряжение КИО издано на основании несуществующего обращения от РПЦ, и у нас есть этому доказательства. Также мы считаем, что передача нарушает права граждан на доступ к объекту культурного наследия», — рассказал Вишневский.

Предполагается, что суд рассмотрит этот иск 13 марта.

В конце января суд отказался принять иск инициативной группы граждан к КИО. В определении суда говорилось, что в решении комитета имущественных отношений, которое оспаривала инициативная группа, идет речь о подготовке предложений по данному вопросу, а не о передаче Исаакия РПЦ.

Напомним, в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. При этом он сохранит функции музея. Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, в котором говорилось, что собор передадут РПЦ на 49 лет.

Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.