Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подробно не знакомились с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

«Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», – приводит слова Пескова Интерфакс.

Он отметил, что ему нечего добавить к тому, что уже было сказано пресс-секретарем премьера Натальей Тимаковой.

Комментируя расследование ФБК, Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер» и сказала, что комментировать его «бессмысленно».

В четверг «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет поместьями, квартирами и элитными яхтами.

Кроме этого, ФБК направил заявления в Следственный комитет России (СКР) и администрацию президента с просьбой освободить от должности премьер-министра Дмитрия Медведева и возбудить уголовное дело в отношении генерального директора фонда «Дар» Виктора Давыдова.

Упомянутый ФБК однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев отверг связь некоммерческих проектов, которыми он руководит, с премьер-министром России, а также заявил, что расследование является «примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований».