В период с 7 марта по 6 апреля Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 70,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иновалюты составит 3,2 млрд рублей, сообщается на сайте министерства. Таким образом, ежедневный объем сократиться практически в два раза — в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года он составлял 6,3 млрд рублей.

Как объяснил «Новой газете» экономист и член комитета гражданских инициатив Андрей Нечаев, сокращение закупок скажется на курсе рубля.

«Очевидно, что уход крупного игрока с валютного рынка будет давить на доллар в сторону понижения. Какая будет равнодействующая пока сказать трудно. Мой прогноз, что рубль в течение года будет слабеть, но с учетом этого фактора немного медленнее», — рассказал Нечаев.

Вместе с тем, по мнению эксперта, повысится конкурентоспособность отечественных товаров по отношению к импортным. Предприятия, использующие импортное оборудование, будут вынуждены скорректировать планы работы из-за подорожания технологий.

К операциям по покупке будет привлекаться Банк России. Купленная валюта будет поступать на счета Федерального казначейства в Банке России.

По итогам февраля 2017 года отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от предварительной оценки их величины составило -21,4 млрд рублей. Среди основных причин отрицательного показателя — сокращение фактического объема экспорта нефти и нефтепродуктов и сниженный фактический обменный курс доллара к рублю в феврале. Он оказался ниже, чем использовавшееся для оценки среднемесячное значение января.

«При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше», — говорится в сообщении Минфина.

В марте отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о бюджете на 2017-2019 годы, прогнозируется в размере +91,9 млрд рублей.

Ранее Минфин заявил о введении с февраля 2017 года «временного бюджетного правила». Оно рассматривается министерством как решение проблемы дефицита бюджета.

Юлия Суханова