Автослесарь из Перми Владимир Лузгин, первый в России осужденный за «реабилитацию нацизма», пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное наказание по «спорной статье» 354.1 УК (реабилитация нацизма) и нарушение властью свободы выражения мнений. Об этом «Новой газете» рассказал юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев.

Правозащитный центр «Мемориал» представил в ЕСПЧ жалобу Владимира Лузгина, осужденного за публичное отрицание решений Нюрнбергского процесса и распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

В жалобе говорится о нарушении ст.7 конвенции по защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует «наказание исключительно на основании закона». Представители Лузгина считают, что ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) не отвечает требованиям ясности и нарушает свободу выражения мнений, в частности запрещает трактовать события Второй мировой войны.

«Проводится выборочно случайное преследование, в результате которого страдает не крупный историк, а страдает автослесарь. То, что обывателю, который не является профессиональным историком, инкриминируется эта статья, показывает очевидно карательный характер наказания. Более того, такое решение несет за собой охлаждающий эффект для исторической дискуссии», — утверждает Коротеев.

Читайте также Если бы Сталин прожил дольше…

В июле 2016 года Пермский краевой суд приговорил Лузгина к штрафу в 200 тысяч рублей, признав его виновным в публичном отрицании решений Нюрнбергского процесса и распространении ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Поводом для уголовного преследования стал репост на странице Лузгина «ВКонтакте». Обвинение указывало, что благодаря репосту Лузгина статью прочитали 20 человек.

Андрей Дубровский