Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова объявили в международный розыск. Об этом стало известно на заседании Басманного суда, где решается вопрос о заочном аресте экс-парламентария.

«Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно», — приводит слова следователя ТАСС.

Представитель Следственного комитета также сообщил, что срок следствия по делу Вороненкова, которого обвиняют в мошенничестве, продлили до 24 апреля.

Ранее в феврале СК объявил Вороненкова в федеральный розыск. Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков покинул Россию после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненков получил гражданство Украины. По его словам, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Юлия Минеева