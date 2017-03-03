Лефортовский суд продлил арест лидеру хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву до 8 мая. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста на два месяца.

Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настаивала сторона обвинения. Защита оставила ходатайство на рассмотрение судьи, однако отметила, что предыдущие заседания были открытами.

Адвокат Аникеева Руслан Коблев рассказал «Новой газете», что намерен подавать апелляцию на продление срока ареста.

«Мы передали суду данные о том, что у Аникеева имеется место жительства, и он теперь может осуществлять какие- то трудовые обязанности по своей новой работе. Это основания, по которым следствие хотело оставить его под стражей: отсутствие места жительства и отсутствие работы. Мы считаем, что с учетом личности Аникеева можно было ограничиться домашним арестом», — сказал Коблев.

Адвокаты устроили Аникеева к себе в бюро на должность советника по информационной безопасности.

Также защита обвиняемого выступала против закрытого режима заседаний.

«Нет оснований для того, чтобы закрывать процесс: никаких секретов я там не услышал, там нет секретных данных. Но следствие считает, что могут быть озвучены данные предварительного расследования, и поэтому они выступили против», — отметил Коблев.

Он добавил, что его подзащитному грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее источники Росбалта назвали имя единственного потерпевшего по делу «Шалтай-Болтая». Им стал директор проектов в сфере ЖКХ Сбербанка Евгений Кисляков.

По версии следствия, в феврале 2016 года Владимир Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику банкира, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в интернете. Украденные у Кислякова данные были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года.

Аникеев и другой фигурант дела Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

По делу арестованы начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы, и его сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков.

Мария Константиниди