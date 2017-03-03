Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков направили в Госдуму несколько законопроектов, касающихся выборов президента России, сообщает РИА Новости.

Цель поправок — увеличить прозрачность выборов, повысить доступность избирательных участков и упростить требования к сбору подписей в поддержку кандидата. Изменения могут коснуться обязательной регистрации наблюдателей на местах голосования.

Кроме того, планируется отмена открепительных удостоверений на выборах президента, а также на других наиболее значимых выборах. По словам Клишаса, те, кто не может проголосовать по месту регистрации, но хочет это сделать, смогут направить заявку в Центр обработки обращений и проголосовать по месту пребывания.

«Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни», — цитирует Клишаса агентство.

Глава ЦИК Элла Памфилова поддерживает внесения поправок. По ее мнению, отказ от голосования по открепительным удостоверениям «снимет все бюрократические процедуры».

В случае принятия поправок ЦИК разработает систему общественного контроля над голосованием и систему видеонаблюдения. Тем самым, по словам Панфиловой, «все будет действовать по фактическому принципу: пришел гражданин с паспортом и проголосовал».

Ранее на закрытом семинаре «Единой России» региональных членов партии попросили помочь оппозиции на губернаторских выборах в сентябре. Помощь может потребоваться для преодоления «муниципального фильтра» — получения поддержки достаточного числа местных жителей. В частности, о проблемах с преодолением порога заявила КПРФ.

Общественный резонанс получила история с фальсификациями на выборах в Подмосковье, известная как «Мытищи-гейт». Тогда стало известно о массовом переписывании итогов голосования не 68 избирательных участках в подмосковных Мытищах. По этому факту ЦИК направил обращение в Следственный комитет, а избирком Московской области — в региональную прокуратуру.

Юлия Суханова