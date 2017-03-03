В сирийской Пальмире был тяжело ранен начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, генерал-майор Милюхин около недели назад подорвался на мине. Ему оказали первую помощь на месте, но позже спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили в госпитале.

Петр Милюхин, по данным «Фонтанки», потерял обе ноги и глаз. Издание отмечает, что это первый российский генерал, который ранен в Сирии.

В Минобороны пока не комментировали информацию о ранении.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что сирийские вооруженные силы при поддержке России завершили операцию по взятию Пальмиры.

До последнего момента ситуация в Пальмире оставалась напряженной. Еще в середине февраля в Минобороны фиксировали интенсивное движение грузовых автомобилей боевиков в районе города, что, по мнению аналитиков, свидетельствовало о намерении ИГ доставить взрывчатку в город.

На основании этих данных в российском министерстве сделали вывод, что ИГ собирается нанести максимальный урон древним памятникам Пальмиры.

В декабре прошлого года «Исламское государство» вернулось в Пальмиру, которая была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.

Тогда стало известно, что боевики ИГ, контролировавшие территорию с мая 2015 года, взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.

Юлия Минеева