Бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву обвинили в хищении 44 млн рублей, сообщает Интерфакс.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Аникеевой. Дело направлено в Чертановский районный суд для рассмотрения по существу. В этот же суд направлено дело сообщницы экс-главы РФБ Силиной.

Вместе с Аникеевой подсудимым стал бывший главный бухгалтер организации РФБ Михаил Кочарян. По данным источника агентства в прокуратуре, в октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако родственники возразили против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — рассказали агентству в прокуратуре.

По версии следствия, «Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной совершали хищения средств РФБ».

В период с февраля 2014 года по август 2015 года Силина заключала договоры с четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями (ИП), которые не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью. После заключения фиктивных договоров денежные средства переводились на банковские счета, обналичивались и в итоге передавались Кочаряну.

Прокуратура отмечает, что преступная схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки. Новый президент РФБ подал заявление в правоохранительные органы.

Сегодня же Следственный комитет России завершил расследование крупного уголовного дела — дела Гайзера. Экс-главе Республики Коми, а также другим членам преступного сообщества предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств и получении взятки.

Юлия Суханова