Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста экс-депутата будет отсчитываться со дня пересечения им российской границы.

Ранее в пятницу Следственный комитет объявил Дениса Вороненкова в международный розыск. Срок следствия по делу продлен до 24 апреля.

В федеральный розыск бывшего парламентария объявили еще в середине февраля. Его обвиняют в нарушении части 3 статьи 33, части 1 статьи 170.1 УК России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков покинул Россию после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненков получил гражданство Украины. По его словам, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.

Минеева Юлия