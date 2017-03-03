В «Бутырке» арестованный совершил самоубийство
Находящийся под стражей в московском следственном изоляторе «Бутырка» мужчина совершил самоубийство, сообщил Интерфаксу представитель столичного управления федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков.
«Сегодня днем в камере карантинного отделения СИЗО-2 обнаружено тело поступившего накануне мужчины, 1986 года рождения. Он покончил жизнь самоубийством», — рассказал Цыганков.
По сообщению ФСИН, ранее судимый за кражу мужчина был арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В СИЗО он провел всего сутки.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ольга Просвирова