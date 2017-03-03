Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания единогласно принял решение не продлевать лицензию на вещание «Радио Вести» в Киеве, сообщили в издании.

Основанием для такого решения стали четыре предупреждения, вынесенные радиостанции, передает «Украинская правда».

В ходе заседания зампредседатель Нацсовета Ульяна Фещук отметила, что регулятор имеет право не продлевать действие лицензии, если лицензиат нарушал условия ее выдачи.

«Одно из них было наложено из-за прямой речи в эфире представителей боевиков в Донецке, в которой были прямые призывы к сепаратизму», — сказала она.

Все предупреждения «Радио Вести» оспаривает в судах.

Во время заседания у здания администрации президента Украины в Киеве прошла акция. против закрытия радиостанции. В ней приняли участие около двух тысяч человек, отметили в радиостанции.

Решение не продлевать лицензию радиостанции осудили Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ), а также Национальный союз журналистов Украины.

24 февраля Нацсовет также принял решение не продлевать лицензию на вещание «Радио Вести» в Харькове. Основанием для этого стало недостаточное, по мнению членов совета, количество программ на украинском языке.

На «Радио Вести» работал журналист Павел Шеремет. 20 июля 2016 его убили. В автомобиль, в котором он ехал на работу, неизвестные подложили бомбу.

Анастасия Ефимова