Кремль отказался от празднования дня присоединения Крыма в прежнем формате. Чиновники намерены отказаться от «официоза». В их планах сделать мероприятие «более молодежным» и перенести его из центра Москвы «в другое место», сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на кремлевского чиновника, а также двух собеседников, близких к мэрии Москвы и руководству Госдумы.

Источники пояснили, что это связано с «желанием нового руководства внутриполитического блока [который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко] отказываться от старых форматов», а также усталостью от «официоза», который неизменно присутствовал на данном мероприятии в прошлом. Кремлевский чиновник признался, что раньше приходилось сгонять бюджетников.

Как именно, где и в каком формате пройдет мероприятие в этом году, пока неясно, сказали собеседники телеканала.

Ранее в качестве такой площадке рассматривался МГУ. Кремль намеревался провести фестиваль под названием «Ласточкино гнездо» на территории перед главным зданием университета. «Новая газета» подробно рассказывала, как эту инициативу восприняли сами студенты и к чему это привело.

Празднование присоединения Крыма проходит 18 марта — в день подписания договора о принятии полуострова в состав России. В первый раз мероприятие прошло на Красной площади в формате митинга-концерта под названием «Мы вместе!», в нем принял участие президент России Владимир Путин.

Юлия Репринцева