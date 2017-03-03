Красногорский городской суд Московской области 3 марта оштрафовал представителя общественного движения «Форум Такси» таксистов Олега Амосова на 20 тыс. руб. Это произошло после протестной акции таксистов, рассказал «Новой газете» юрист правозащитного центра «Мемориал» Денис Шедов.

6 февраля таксисты планировали провести пикет. Они намеревались потребовать отменить инициативу по перекраске областных такси в белый цвет. Однако такой формат власти не согласовали, и вместо пикета состоялась встреча с исполняющим обязанности министра транспорта Московской области Игорем Королевым.

После этой встречи Амосова задержали и доставили в ОВД. Там на него составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП («организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении»).

«Суд увеличил штраф до 20 тысяч, так как решил, что Амосов является должностным лицом, а именно председателем регионального отделения межрегионального транспортного профсоюза по Московской области», — пояснил Шведов.

Решение суда Амосов намерен обжаловать, добавил юрист. На это у него есть десять дней с момента получения постановления о штрафе. Его на руки Амосову не выдали. За ним активисту придется вновь явиться в суд.