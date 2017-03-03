В понедельник, 6 марта, в Версале состоится саммит лидеров четырех ведущих европейских стран. Главы Германии, Франции, Италии и Испании обсудят не только рецепты развития Евросоюза (после вероятного выхода Великобритании) и создания независимой европейской системы безопасности, но и вопросы внешней политики: главным образом, отношений с «США Дональда Трампа» и с «Россией Владимира Путина», как стало известно «Новой» от высокопоставленного источника в руководстве Франции.

Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Паоло Джентилони и Мариано Рахой обсудят и вопрос дальнейшего продления европейских санкций в отношении России.

«Лидеры четырех стран солидарны в необходимости продления санкций», — заявил источник, но специально подчеркнул, что этот вопрос зависит только от того, будет ли достигнут мир на Донбассе, т.е. будут ли выполнены Минские соглашения.

Вопрос Крыма будет рассматриваться отдельно.

В том числе, и в Версале.

Напомним, в декабре европейские санкции в отношении России были продлены до 31 июля 2017 года. Вопрос их дальнейшего продления будет рассмотрен на заседании Европейского совета позднее (обычно это бывает в июле).

Саммит в Версале пройдет по инициативе Франсуа Олланда и будет предшествовать празднованию 60-летия Римского договора, заложившего фундамент для построения единой Европы.