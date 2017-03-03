Правительство России отказалось принять меры по защите россиян от пыток в отделах полиции по рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в ответе на жалобу в Страсбург Татьяны Шмелевой, сын которой в 2010 году был избит до смерти в полицейском участке Санкт-Петербурга. Письмо подписано замминистра юстиции, уполномоченным России при ЕСПЧ Георгием Матюшкиным. Документ имеется в распоряжении редакции.

В письме, которое было направлено в ЕСПЧ, говорилось, что правительство России не рассматривает решения суда в качестве обязательных к исполнению, и вместо этого «выплачивает компенсации пострадавшим от пыток в полиции, фактически, покрывая безнаказанность сотрудников полиции, которые виновны в таких пытках».

«Сообщаем вам, что российское правительство не примет меры по дружественному урегулированию», — говорится в ответе замминистра.

При этом Россия признает нарушения прав Выржиковского на жизнь и человечное обращение.

Адвокат Шмелевой Ильнур Шарапов считает, что позиция правительства России противоречит духу Конвенции о защите прав и свобод человека и просит ЕСПЧ указать российским властям о необходимости урегулировать ситуацию с пытками в полиции.

Кроме того, защита Шмелевой просит ЕСПЧ добиться от России возобновления расследования убийства Выржиковского.

«Мы не можем просто признать такую позицию властей — ну да, были пытки, держите компенсацию и замолчите, убежден, мы считаем, что правительству нужно принять меры, которые изменят существующую в полиции ситуацию», — заявил «Новой» Шарапов.

По его мнению, для этого, во-первых, следует установить камеры видеонаблюдения в каждом кабинете полиции. Именно отсутствие камеры видеонаблюдения в кабинете, где был избит Выржиковский, помешало следствию установить, кто именно из обвиняемых причинил задержанному телесные повреждения, повлекшие его смерть, считает адвокат.

Кроме того, необходимо принять нормативный правовой акт с требованием обследовать всех задержанных, которым полиция намерена ограничить свободу передвижения. При этом осматривать людей должен независимый гражданский врач, уточняет Шарапов.

По его мнению, необходимо также ограничить общение задержанных с оперативниками и «существенно увеличить» число сотрудников, работающих в отделе по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами в правоохранительных органах.

Шарапов надеется, что правительство России примет определенные меры, а его подзащитная Шмелева в итоге получит компенсацию.

Денис Выржиковский был избит осенью 2010 года. 1 октября полицейские провели обыск в его квартире — их интересовала его девушка Ольга Зверькова. Правоохранители доставили Выржиковского вместе с девушкой в УВД по Московскому району Санкт-Петербурга. В полиции молодых людей удерживали всю ночь, там их били. Об избиении Выржиковского можно судить по фотографиям, которые успели сделать еще до его гибели в больнице. На следующий день врачи зафиксировали смерть.

9 ноября 2012 года Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил шестерых теперь уже бывших сотрудников отдела Московского РУВД к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Позднее Санкт-Петербургский городской суд отменил обвинительный приговор и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался выплатить компенсацию морального вреда матери Дениса Выржиковского.

Андрей Дубровский