Миграционная полиция Шри-Ланки без объяснения причин задержала девятерых граждан России, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на рассказ одного из задержанных Михаила Степаненко.

Он сообщил, что у полиции возникли «какие-то претензии по работе»: трое из задержанных владеют на южном побережье острова в районе города Кабалана компанией. Она оказывает услуги по катанию на серфе. Еще один ее учредитель является гражданином Шри-Ланки. Остальные россияне, по словам Степаненко, с компанией не связаны.

События, по его словам, развивались следующим образом. 27 февраля полицейские прибыли на виллу, которую россияне снимали на острове, и попросили паспорта для проверки. Документы они изъяли у девятерых россиян и сказали явиться в миграционную службу 1 марта.

В миграционном центре его сотрудники предупредили россиян, что их депортируют, и они должны купить обратные билеты на ближайшее время. Причина такого решения они не пояснили.

Через два дня россияне повторно пришли в миграционный центр с российским консулом. Он посоветовал им требовать депортации за счет местных властей согласно законодательству. В ответ на это требование сотрудники центра вызвали полицию.

Россиян «с применением легкой силы» посадила в автобус и повезли в иммиграционный лагерь в столице страны Коломбо. Там полицейские рассадили задержанных по разным блокам — в мужской и женский, после чего уехали с их паспортами.

Задержанные направили запросы в МИД, консульство и посольство России с просьбой помочь. «Сейчас мы просто хотим улететь отсюда, как можно быстрей», — рассказал Степаненко.

В российском консульстве на Шри-Ланке «Дождю» сообщили, что консул в курсе ситуации с задержанием россиян, однако его рабочий день закончился. Журналистам предложили перезвонить в понедельник.