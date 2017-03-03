В Москве работники сразу четырех фирм пришли к зданию прокуратуры, чтобы подать жалобу на своих работодателей из-за невыплаты зарплат. Полиция ОВД Таганского района задержала активистку Елену Сидоренкову, которая пыталась заснять на видео как сотрудники прокуратуры отказались встретиться с бастующими рабочими.

Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

Людям не выплатили зарплату за несколько месяцев. Работники знают, что подобное поведение работодателя незаконно (нарушает статью 142 Трудового кодекса), и хотят, чтобы прокуратура разъяснила это работодателю.

«Я с августа месяца работал в “Глоботэке”. Мы строили метро. Я работал сварщиком. Нам в месяц давали по пять тысяч, чтобы заплатить за патент, а больше ничего. Сидим без денег, без еды и даже из общаги нас выгнали. Чтобы выжить, нам здесь помогают наши земляки. У нас все трудовые договора и доказательства, что мы там работали, есть», рассказал один из потерпевших Мухиддин Хайриддиннов.

В декабре около 600 сотрудников «Глоботэка» не получили зарплату и были уволены, рассказал «Новой газете» активист Революционной рабочей партии (РРП) Александр Зимбовский.

По словам сотрудницы хлебобулочной компания «Пека», у работников этого предприятия также есть трудовой договор.

«Мы к директору ходили всей бригадой. А он нам говорит, денег нет, у вас мужья есть, пускай они и зарабатывают, или кушайте булочки, хотя ты и так толстая», — рассказала она.

Бастующие рабочие все свои жалобы бросили в урну для жалоб в надежде, что прокуратура будет проводить проверку по факту их обращений. Елену Сидоренкову отпустили через пару часов, продержав в автозаке без составления протокола.

Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

Сотрудник межрегионального профсоюза рабочей ассоциации (МПРА) Москвы, которая защищает интересы рабочих, Григорий Сивачев рассказал «Новой», что бастующие «работали на строительстве московского метро (“ИНГЕОКОМ”, “Глобатэк”), МЦК и московских дорог (“Горизонт”), на стадионах “Лужники” (“Южуралстрой”) и “Динамо” (“Стройпроф”), а также в хлебопекарне “Пека”».

Фото: Владислав Докшин / «Новая газета»

В 2016 году сумма контрактов от столичного Департамента строительства, выигранных «Горизонтом», прямому подрядчику правительства Москвы, превысила 5 млрд руб. Фирма строила Щелковскую эстакаду, Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, переходы станции Московского центрального кольца (МЦК) и многое другое.

Летом 2016 года компания для реализации выигранных проектов начала активный набор работников. Одновременно на работу были трудоустроены почти 1,5 тыс. человек.

«Работников принимали без официального оформления. Строители трудились без выходных, иногда круглыми сутками из-за того, что сроки по сдаче объектов МЦК поджимали. Отработав все лето в таком режиме, трудящиеся “Горизонта” так и не увидели своей зарплаты. Их просто кинули», — рассказал Зимбовский.

Как подчеркнул Сивачев, за последнее время в профсоюз «обратились около 500 сотрудников столичных компаний». В среднем каждому рабочему компания осталась должна по 50 тыс. руб. Некоторым не заплатили за сентябрь–октябрь, другим — еще и за август с июлем.