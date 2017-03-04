Посольство России на Шри-Ланке находится в тесном контакте с миграционной службой для разрешения ситуации с задержанными в стране россиянами. Об этом дипломатическое представительство сообщило в фейсбуке.

«Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране. После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин», — говорится в сообщении посольства.

Накануне стало известно, что миграционная полиция Шри-Ланки без объяснения причин задержала девятерых граждан России. По словам одного из задержанных, 27 февраля к ним на виллу приехали сотрудники миграционной полиции для проверки виз. Они забрали у россиян паспорта и сказали приехать в миграционный центр 1 марта.

Сотрудники миграционного центра предупредили россиян, что их депортируют, но причину такого решения не пояснили. Позже они вернулись туда с российским консулом, который посоветовал россиянам требовать депортации за счет местных властей. После этого требования россиян задержали и отвезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.

Вера Юрченко