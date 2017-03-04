Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу до 16 апреля 2017 года», — объявила судья.

Мусин свою вину не признал и добавил, что возражает против ареста, поскольку никуда не скрывался, передает агентство.

В пятницу Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении председателя правления «Татфондбанка», депутата государственного совета республики Роберта Мусина. Он, как и некоторые другие топ-менеджеры банка, подозревается в мошенничестве.

По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Впоследствии полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций «Татфондбанка».

Ранее в Подмосковье был задержан зампред правления банка Сергей Мещанов. Также по этому делу задержаны зампредседатель «Татфондбанка» Вадим Мерзляков, начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса Рустам Тимербаев. Оба они также занимали должности в «Татфондбанке».

«Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Он также является вторым по величине банком Татарстана.

Вера Юрченко