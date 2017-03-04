Президент США Дональд Трамп потребовал расследовать контакты лидеров Демократической партии США с российскими официальными лицами. Об этом он написал в своем твиттере.

I hereby demand a second investigation, after Schumer, of Pelosi for her close ties to Russia, and lying about it. https://t.co/qCDljfF3wN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

«Этой записью требую второго после Шумера расследования — против Пелоси, за ее связи с Россией и ложь по их поводу», — написал он.

Американский президент сопроводил свою запись фотографией, на которой лидер демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси сидит за одним столом с российскими официальными лицами, среди которых посол России в США Сергей Кисляк.

Ранее в тот же день Трамп опубликовал фото, на котором Чарльз Шумер запечатлен рядом с президентом России Владимиром Путиным.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

Таким образом Трамп отреагировал на обвинения со стороны демократов о связях его команды с Россией.

Ранее The Washington Post рассказала о контактах генпрокурора США Джеффа Сешнса с российским послом. По информации издания, встречи прошли в прошлом году, когда Сэшнс еще был сенатором Конгресса от штата Алабама. Сам Сешнс заявил, что встреча с Кисляком, из-за которой демократы добиваются его отставки, была для него «полезной». Нэнси Пелоси публично потребовала отставки Сешнса из-за того, что тот якобы скрывал свои встречи с послом России в Вашингтоне.

Кроме того, в сокрытии контактов с российским послом подозревают бывшего советника избирательного штаба Трампа Картера Пейджа. Сам Пейдж заявил, что «никогда не встречался с ним где-нибудь за пределами Кливленда», имея в виду встречу на национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016 года.

Напомним, ранее из-за контактов с представителями России ушел в отставку советник американского президента Майкл Флинн. Ключевым пунктом стали телефонные разговоры с Сергеем Кисляком, в которых они обсуждали санкции.

По словам Флинна, в ходе телефонного разговора 29 декабря 2016 года он говорил с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций.