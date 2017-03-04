Госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился на предложение Белого дома сократить бюджета ведомства на 37%. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным издания, Тиллерсон предложил растянуть 37%-ное сокращение бюджета на три года. Он планирует начать с сокращения расходов на внешнеполитическую деятельность на 20% в 2018 финансовом году.

Как отмечают источники издания , цифры еще могут измениться после рассмотрения проекта федерального бюджета в Конгрессе, так как некоторые представители, в том числе от Республиканской партии, выступают против уменьшений расходов на дипломатию и международную помощь.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует увеличить военный бюджет своей страны в 2018 году на $54 млрд за счет перераспределения «необоронных» статей бюджета, в частности, снижения расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам.

Окончательные предложения по бюджету будут представлены в середине марта.

Вера Юрченко