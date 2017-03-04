Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, расположенный неподалеку от здания крымской прокуратуры, замироточил. Об этом она заявила в эфире телеканала «Царьград».

По ее словам, это произошло утром в пятницу, 3 марта.

«Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину [убийства Николая II и его семьи]. Видите как! Государь нам помогает ведь. Они погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой. Мы обязаны это сделать», — сказала Поклонская.

Напомним, бюст Николая II был установлен рядом со зданием прокуратуры Крыма в сентябре 2016 года. Позднее там также появилась часовня.

Известно, что Наталья Поклонская является почитательницей Николая II. Будучи еще прокурором Крыма, она принесла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе икону Николая II. Кроме того, она дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда», который повествует о романе еще не вступившего на престол Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

3 ноября Поклонская опубликовала в своем блоге пост, в котором назвала императора Николая II самым оболганным государственным деятелем. Она также назвала парадоксом то, что «изверги двадцатого столетия», к которым она, в частности, отнесла Ленина и Гитлера, не вызывали такого отторжения, как последний российский император.

Вера Юрченко