Члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди предложили запретить показ рекламы с картой России без Крыма и Севастополя. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу.

«Указанные изменения вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и реализации в торговых сетях печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации, наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности», — говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве примеров использования карты без Крыма и Севастополя, авторы законопроекта приводят рекламную продукцию компаний Coca-Cola, PepsiCo и TripAdvisor.

Напомним, в 2016 году Coca-Cola публиковала новогоднюю карту России, где не был обозначен Крым. Позднее компания извинилась перед интернет-пользователями за эту публикацию и исправила карты. Это, в свою очередь, вызвало резкую критику со стороны Украины. Кроме того, на картах сервиса для путешествий TripAdvisor Крым обозначался как часть Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Власти Украины и стран Запада не признали результаты голосования.

Вера Юрченко