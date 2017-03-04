Расходы Китая на оборону в 2017 года превысят триллион юаней. Об этом Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя китайского парламента.

«Каждый год наше правительство определяет расходы на оборону. В 2017 году наш бюджет увеличится примерно на 7%, доля расходов составит 1,3% от ВВП страны», — заявила представитель высшего законодательного органа Китая Фу Ин (цитата по ТАСС).

По словам источников Reuters, представители оборонной отрасли страны рассчитывали на то, что расходы на оборону увеличатся на 10%. Окончательные цифры станут известны 5 марта при рассмотрении проекта бюджета в парламенте Китая.

Военный бюджет Китая в 2016 году составил 954 млрд юаней (около $146 млрд).

Ранее о намерении увеличить военный бюджет своей страны сообщил президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, в 2018 году оборонный бюджет США может вырасти на $54 млрд за счет снижения расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам. Таким образом, он составит $603 млрд.

Вера Юрченко