Задержанных на Шри-Ланке россиян отпустят в понедельник, 6 марта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство России в стране.

«Вопрос решили. В понедельник их выпустят из места пребывания и во вторник они должны будут вылететь из Шри-Ланки», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Ранее в субботу российское посольство на Шри-Ланке сообщило, что находится в тесном контакте с миграционной службой для разрешения ситуации с задержанными в стране россиянами.

Накануне стало известно, что миграционная полиция Шри-Ланки без объяснения причин задержала девятерых граждан России. По словам одного из задержанных, 27 февраля к ним на виллу приехали сотрудники миграционной полиции для проверки виз. Они забрали у россиян паспорта и сказали приехать в миграционный центр 1 марта.

Сотрудники миграционного центра предупредили россиян, что их депортируют, но причину такого решения не пояснили. Позже они вернулись туда с российским консулом, который посоветовал россиянам требовать депортации за счет местных властей. После этого требования россиян задержали и отвезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.

Вера Юрченко